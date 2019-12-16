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В России передача телефонов в тюрьмы может оказаться угловым преступлением

Передача телефонов в тюрьмы России может оказаться не административным, а уголовным преступлением. Соответствующие поправки в действующее законодательство разработал комитет Госдумы по безопасности и предотвращению коррупции.

Эту идею поддержали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Верховном суде и профильных министерствах. В настоящий момент данный вопрос также находится на рассмотрении у правительства РФ. Эта инициатива призвана снизить число преступлений, организованных людьми, уже находящимися в тюрьме. Обычно они осуществляются с помощью мобильной связи. Доступ к ней заключенные получают из-за того, что им незаконным путем передают мобильные телефоны.

В настоящий момент за подобные действия предусмотрена лишь административная ответственность – штраф 5 тысяч рублей. Примечательно, что эта сумма остается неизменной даже при повторном нарушении закона. Все это делает передачу мобильного телефона в тюрьму практически ненаказуемым действием.

Именно поэтому данное правонарушение хотят сделал уголовным преступлением, за которое человек сам может оказаться за решеткой, однако подробностей на этот счет пока нет. Считается, что согласования закончатся в течении ближайших месяцев, после чего закон поставят на голосование.

Напомним, скоро Госдума будет голосовать за закон, обязывающий мобильных операторов блокировать абонентов, находящихся в тюрьме.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:35

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