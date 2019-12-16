В России передача телефонов в тюрьмы может оказаться угловым преступлением





Эту идею поддержали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Верховном суде и профильных министерствах. В настоящий момент данный вопрос также находится на рассмотрении у правительства РФ. Эта инициатива призвана снизить число преступлений, организованных людьми, уже находящимися в тюрьме. Обычно они осуществляются с помощью мобильной связи. Доступ к ней заключенные получают из-за того, что им незаконным путем передают мобильные телефоны.В настоящий момент за подобные действия предусмотрена лишь административная ответственность – штраф 5 тысяч рублей. Примечательно, что эта сумма остается неизменной даже при повторном нарушении закона. Все это делает передачу мобильного телефона в тюрьму практически ненаказуемым действием.Именно поэтому данное правонарушение хотят сделал уголовным преступлением, за которое человек сам может оказаться за решеткой, однако подробностей на этот счет пока нет. Считается, что согласования закончатся в течении ближайших месяцев, после чего закон поставят на голосование.Напомним, скоро Госдума будет голосовать за закон, обязывающий мобильных операторов блокировать абонентов, находящихся в тюрьме.