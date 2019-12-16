«Ничего не делала с лицом»: Светлана Дружинина оправдалась перед Эвелиной Хромченко





Гостьей «Модного приговора» стала Светлана Дружинина, создательница культовых «Гардемаринов, вперед». Эвелина Хромченко приметила, что артистка была ее предшественницей. Еще в фильме «Девчата» Анфиса продемонстрировала уроки стиля начальнику лесозаготовительного предприятия, по моде заломив ему шляпу.По словам Светланы Дружининой Анфиса отразила стиль тех времен, когда она была молодой. В тот период она подражала Марлен Дитрих, ведь тогда еще не было работы профессиональных стилистов и визажистов, а подбирали прически и макияж самостоятельно.Эвелина Хромченко сообщила, что Светлана Дружинина выглядит очень молодо и в 84 года. Знаменитость на это ответила, что никогда ничего не делала со своим лицом и не проводила подтяжки. А ее супруг считает, что секрет красоты кроется именно в нем.