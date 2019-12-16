Сергей Жигунов разъяснил слухи о "рукоприкладстве" к Анастасии Заворотнюк
Днями ранее Наталья Бондарчук рассказала о взаимоотношениях Сергея Жигунова и Анастасии Заворотнюк, в которых актер якобы часто был груб с экс-возлюбленной. Сам 56-летний режиссер позднее разъяснил слухи о "рукоприкладстве" к звезде телесериала "Моя прекрасная няня".
Прошедшие месяцы наблюдалось большое количество слухов вокруг болезни Анастасии Заворотнюк, которые теперь стали касаться и личной жизни Сергея Жигунова. Это связано с недавним скандальным заявлением кинорежиссера Натальи Бондарчук о том, что знаменитость поднимал руку на актрису, когда они были вместе. Об этом сообщает отечественный информационный портал Nation News.
Жигунов возмутился подобным инсинуациям, сообщив, что сплетни такого рода могут распускать лишь "жалкие люди, пытающиеся выдумать скандальные подробности о чужих взаимоотношениях". Сам режиссер отметил, что с интересом читает "шокирующие" новости о себе, удивляясь фантазии таблоидов. Что касается высказываний Бондарчук, то Жигунов посоветовал киноделу "остановиться, пока она не попадет в ряд медийных фриков".
Напоминаем, ранее распространялась неподтвержденная информация о том, что актриса проходит лечение в одной из московских клиник. Отсутствие новостей о здоровье Заворотнюк тревожит фанатов, которые желают ей здоровья и крепкого духа.
Прошедшие месяцы наблюдалось большое количество слухов вокруг болезни Анастасии Заворотнюк, которые теперь стали касаться и личной жизни Сергея Жигунова. Это связано с недавним скандальным заявлением кинорежиссера Натальи Бондарчук о том, что знаменитость поднимал руку на актрису, когда они были вместе. Об этом сообщает отечественный информационный портал Nation News.
Жигунов возмутился подобным инсинуациям, сообщив, что сплетни такого рода могут распускать лишь "жалкие люди, пытающиеся выдумать скандальные подробности о чужих взаимоотношениях". Сам режиссер отметил, что с интересом читает "шокирующие" новости о себе, удивляясь фантазии таблоидов. Что касается высказываний Бондарчук, то Жигунов посоветовал киноделу "остановиться, пока она не попадет в ряд медийных фриков".
Напоминаем, ранее распространялась неподтвержденная информация о том, что актриса проходит лечение в одной из московских клиник. Отсутствие новостей о здоровье Заворотнюк тревожит фанатов, которые желают ей здоровья и крепкого духа.