Коми с Москвой и Санкт-Петербургом вошла в ТОП-10 лидеров экологического рейтинга РФ





В рамках федерального проекта комиссия, состоящая из общественников, экспертов, экоактивистов, разработала не имеющую аналогов систему оценки, учитывающую больше 20 показателей. Речь идет об информационно-психологическом климате, уровне ответственности бизнеса, показателях вредных выбросов, гражданской ответственности.Впервые рейтинг был составлен в 2007 году. С этого момента оценка проводится четыре раза в год. При анализе учитываются все субъекты РФ. Этой осенью в десятку, кроме Коми, попали Белгород и Тамбов. Ленобласть и Подмосковье в список не вошли.«Последние два года рейтинг практически не меняется. Показательно, что Коми, несмотря на сложности, удалось остаться в лидерах. Разумеется, в этом году у республики просел индикатор информационно-психологического климата, но по остальным показателям, в том числе по эффективности эко-политики Гапликова, фиксируется рост», - рассказал политолог Андрей Серенко.