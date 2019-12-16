Эксперты рассказали о секретах долгой молодости японских женщин





Японские женщины всегда выглядели молодыми и отличались долгой жизнью. Специалисты сообщили о принципах жизни японок, которые помогают им сохранять прекрасный внешний вид. Одним из основных правил, которыми поделились эксперты – это отказ от привычки туго затягивать волосы в хвост, ведь так растягивается и кожа. Также после пробуждения нельзя делать упражнения, при которых кожа трясется.Во время уборки японские женщины успевают уделить время и кожному покрову. Они при этом поют и танцуют, тем самым приводя в движение лицо. По утрам необходимо исключить мучные продукты и соленую рыбу.В процессе старения огромную роль играет и настроение, поэтому нужно как можно больше времени уделять себе: принимать горячие ванны, обновлять гардероб и косметику. Также эксперты советуют много улыбаться, так как тренируются губы и мышцы лица, а кожа наполняется кислородом.