«На какие шиши ему лежать на пляже?»: Виктор Дробыш ответил Сергею Мазаеву на его критику концерта Носкова





Виктор Дробыш организовал концерт Николая Носкова после инсульта. После выступления продюсер поблагодарил всех, кто откликнулся и пришел посмотреть на возвращение кумира. Однако, такой концерт понравился не всем. Сергей Мазаев выступление Носкова назвал «жалким зрелищем» и посоветовал артисту ездить на курорты с семьей, а не выступать перед поклонниками.Виктор Дробыш, как продюсер и друг Николая Носкова, возмутился такому высказыванию и резко ответил оппоненту: «У меня вопрос к Мазаеву. На какие шиши Носков будет отдыхать на курортах? Да еще и в течение всей оставшейся жизни. Все средства, полученные от продажи билетов, адресованы Николаю. Ради этих денег концерт и организовывался».Не поддержал мнение Мазаева и Иосиф Пригожин. Продюсер заметил, в данное время Николай Носков может вновь обрести признание публики, и это поможет ему выздороветь. Гарик Сукачев также надеется, что сцена сможет исцелить артиста. Владимир Шахрин, в свою очередь, с нетерпением ожидает новых концертов перенесшего инсульт коллеги.