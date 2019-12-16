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«На какие шиши ему лежать на пляже?»: Виктор Дробыш ответил Сергею Мазаеву на его критику концерта Носкова

Продюсер Виктор Дробыш в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ ответил лидеру группы «Моральный кодекс» Сергею Мазаеву на его высказывание по поводу сольного концерта-возвращения Николая Носкова. «На какие шиши Носков будет лежать на пляже?» - возмутился продюсер.
«На какие шиши ему лежать на пляже?»: Виктор Дробыш ответил Сергею Мазаеву на его критику концерта Носкова

Виктор Дробыш организовал концерт Николая Носкова после инсульта. После выступления продюсер поблагодарил всех, кто откликнулся и пришел посмотреть на возвращение кумира. Однако, такой концерт понравился не всем. Сергей Мазаев выступление Носкова назвал «жалким зрелищем» и посоветовал артисту ездить на курорты с семьей, а не выступать перед поклонниками.

Виктор Дробыш, как продюсер и друг Николая Носкова, возмутился такому высказыванию и резко ответил оппоненту: «У меня вопрос к Мазаеву. На какие шиши Носков будет отдыхать на курортах? Да еще и в течение всей оставшейся жизни. Все средства, полученные от продажи билетов, адресованы Николаю. Ради этих денег концерт и организовывался».

Не поддержал мнение Мазаева и Иосиф Пригожин. Продюсер заметил, в данное время Николай Носков может вновь обрести признание публики, и это поможет ему выздороветь. Гарик Сукачев также надеется, что сцена сможет исцелить артиста. Владимир Шахрин, в свою очередь, с нетерпением ожидает новых концертов перенесшего инсульт коллеги.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:48

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