Росконтроль составил список опасных для здоровья конфет-батончиков
Росконтроль провел исследование доступных на рынке России конфет-батончиков. Специалисты составили список опасных для здоровья человека сладостей, которые необходимо избегать всем без исключения людям, так как некоторая продукция оказалась частично опасной.
В проверке ведомства участвовали конфеты-батончики таких брендов: «Рот Фронт», «Кондитерская фабрика Пермская», «Ваш выбор / Родные напевы», Confashion и «Ореховая роща». Их изучение проходило в две стадии. Первая представляла собой общий анализ. Во время него эксперты изучали внешний вид, форму и вкус сладостей. Эту проверку успешно прошли все представленные марки.
Вторая стадия изучения конфет-батончиков оказалась куда менее успешной для данных сладостей. Во всех них была обнаружена высокая доля содержания трансизомеров жирных кислот. Такие вещества указывают на использование в производстве измененных жиров, не отвечающих нормативам. Полностью не соответствуют установленным государством нормам сладости таких брендов: «Ореховая роща», «Кондитерская фабрика Пермская» и «Ваш выбор / Родные напевы». Их нужно избегать всем жителям России.
Продукция компаний «Рот Фронт» и Confashion попала в перечь с частичными ограничениями. Это означает, что данные сладости не выполняют требования лишь в некоторых пунктах, поэтому вред для здоровья человека будет незначительным, сообщает «Слово и Дело».
В проверке ведомства участвовали конфеты-батончики таких брендов: «Рот Фронт», «Кондитерская фабрика Пермская», «Ваш выбор / Родные напевы», Confashion и «Ореховая роща». Их изучение проходило в две стадии. Первая представляла собой общий анализ. Во время него эксперты изучали внешний вид, форму и вкус сладостей. Эту проверку успешно прошли все представленные марки.
Вторая стадия изучения конфет-батончиков оказалась куда менее успешной для данных сладостей. Во всех них была обнаружена высокая доля содержания трансизомеров жирных кислот. Такие вещества указывают на использование в производстве измененных жиров, не отвечающих нормативам. Полностью не соответствуют установленным государством нормам сладости таких брендов: «Ореховая роща», «Кондитерская фабрика Пермская» и «Ваш выбор / Родные напевы». Их нужно избегать всем жителям России.
Продукция компаний «Рот Фронт» и Confashion попала в перечь с частичными ограничениями. Это означает, что данные сладости не выполняют требования лишь в некоторых пунктах, поэтому вред для здоровья человека будет незначительным, сообщает «Слово и Дело».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:53