«Копия-мамы»: Светлана Зейналова показала повзрослевшую дочку

Телеведущая Светлана Зейналова воспитывает двоих дочерей. Старшая девочка Саша родилась от Алексея Глазатова и считается особенным ребенком, так как имеет диагноз аутизм. Знаменитость старается воспитывать ее, не заостряя внимания на проблеме, благодаря чему девочка растет, как обычный ребенок. Недавно Саша выступила на сцене и спела для мамы песню. Для Светланы Зейналовой это стало очень трогательным событием, ведь дочь смогла исполнить всю композицию самостоятельно.Телеведущая в своем Instagram-аккаунте поделилась фотографией повзрослевшей дочки. Звезда отметила, что старалась, чтобы улыбка была естественной. Подписчики написали много комментариев и решили, что девочка очень похожа на мать. Также наследнице знаменитости пожелали ей хорошего здоровья и больших успехов.Напомним, что об особенностях развития дочки Светлана Зейналова узнала, когда девочке исполнилось 1,5 года. Алексей Глазатов, супруг ведущей, после информации о диагнозе Саши оставил семью. Однако Светлана Зейналова старается воспитывать дочку так, чтобы она смогла прожить полноценную жизнь.