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В Свердловской области погиб человек из-за падения груза с прицепа тягача

Сотрудники ГИБДД Свердловской области сообщают о смертельном ДТП на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Известно, что погиб один человек из-за падения груза с прицепа тягача.

В автомобильной аварии на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган скончался один человек, в то время как троих отправили в неотложное отделение местной больницы. Правоохранительные службы Свердловской области смогли определить обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, водитель тягача не закрепил 16-тонную платформу гусеничного крана, которая отцепилась во время преодоления дугообразного участка дороги.

Падение груза пришлось на автомобили УАЗ Патриот и ВАЗ-2108, проезжавшие по встречному пути. Известно, что водитель внедорожника погиб на месте, а двое пассажиров кроссовера и находившийся в хэтчбеке человек получили ранения разной степени тяжести.

Сообщается о возможности возбуждения уголовного дела касательно неосторожности водителя тягача, для чего проводятся все необходимые экспертизы. Сейчас на месте происшествия оформлено движение в реверсивном порядке.

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Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:28

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