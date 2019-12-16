В Свердловской области погиб человек из-за падения груза с прицепа тягача





В автомобильной аварии на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган скончался один человек, в то время как троих отправили в неотложное отделение местной больницы. Правоохранительные службы Свердловской области смогли определить обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, водитель тягача не закрепил 16-тонную платформу гусеничного крана, которая отцепилась во время преодоления дугообразного участка дороги.Падение груза пришлось на автомобили УАЗ Патриот и ВАЗ-2108, проезжавшие по встречному пути. Известно, что водитель внедорожника погиб на месте, а двое пассажиров кроссовера и находившийся в хэтчбеке человек получили ранения разной степени тяжести.Сообщается о возможности возбуждения уголовного дела касательно неосторожности водителя тягача, для чего проводятся все необходимые экспертизы. Сейчас на месте происшествия оформлено движение в реверсивном порядке.