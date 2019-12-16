Toyota Supra, BMW Z4 и BMW 330i попади под отзыв из-за неисправности фар





Такая ситуация случается не часто, когда под один отзыв попадают автомобили разных производителей, однако в данном случае это не случайность. Недавно компания BMW наладила выпуск моделей Toyota Supra на мощностях своего завода Magna Steyr, расположенного в Австрии. Также на этом предприятии немецкий бренд выпускает родстер BMW Z4 и модель BMW 330i.Всего под отзыв на рынке США попали 245 автомобилей. Из них большую часть составляет Toyota Supra – 177 единиц. Оставшиеся – это 37 BMW Z4 и 31 BMW 330i. Причина одна – неисправность в работе блока управления фар, допущенная еще на стадии сборки транспортных средств. Никаких происшествий из-за данных неполадок зафиксировано не было, однако производители решили исправить имеющиеся проблемы и перестраховаться.Отзыв касается Toyota Supra собранных в июле 2019 года, BMW Z4 – с июля по август 2019-го, а BMW 330i – с июля по октябрь 2019-го. Сообщается, что в крайних случаях головная оптика автомобилей могла и вовсе полностью выйти из строя. Владельцев указанных машин уже начали оповещать дилеры и сервисные центры. Работы по устранению неполадок будут проходить бесплатно.