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Мировой кинопрокат мультфильма "Холодное сердце 2" собрал более 1 млрд долларов

"Холодное сердце 2" признали шестым проектом компании Disney, который пополнил ряды блокбастеров 2019 года. Известно, что мировой кинопрокат мультфильма собрал более 1 млрд долларов.

Проект "Холодное сердце 2" официально заработал 1 миллиард долларов в мировом прокате, став шестым фильмом Disney, достигшим подобных результатов в 2019 году. Долгожданный сиквел представил фанатам возвращение принцесс Анны (Кристен Белл) и Эльзы (Идина Мензель), которые отправились на поиски источника силы главной героини, а также того, что случилось с их родителями. С момента выхода 22 ноября мультфильм уже побил ряд рекордов, в том числе и в сегменте Disney Animation. Успех компании неудивителен, учитывая, что в уходящем году были выпущены такие крупные проекты, как "Мстители: Финал", "Алладдин" и "Король Лев".

По совпадению, все эти картины, наряду с "Капитан Марвел" и "История Игрушек 4", преодолели отметку в 1 миллиард долларов. Несмотря на эти невероятные результаты и достижения, создатели "Холодного сердца 2" заявили, третья часть франшизы в настоящее время не планируется. Режиссеры Крис Бак и Дженнифер Ли выразили мнение, что оба мультфильма представляют собой полную историю, которая ощущается как завершенное путешествие.

Кроме прочего, эти выходные станут отличной новостью для фанатов "Звёздных войн", которые смогут посетить премьеру "Восхождения Скайуокера". Последний фильм из саги о джедаях должен принести монументальные цифры в прокате для бренда.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:01

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