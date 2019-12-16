Появилась информация, что звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель выиграла квартиру в конкурсе "Человек года"





Имя победителя в главном конкурсе проекта "Дом-2" официально объявят лишь на следующей неделе. Однако никто не скрывает своей уверенности, что новую квартиру все-таки удалось выиграть Ольге Рапунцель. Своей радости она так и не смогла сдержать, а поэтому очень громко кричала, именно в тот момент, когда Марина Африкантова общалась со своими подписчиками в прямом эфире. Стоит отметить, что ранее Ольга агитировала голосовать за нее с помощью своей дочери Василисы.Так ли это на самом деле, пока все же остается только догадываться. Но большинство утверждает, что ее победа была очень предсказуемой, ведь именно она вместе с супругом участвует в рекламе жилого комплекса, а ко всему сильный упор могут делать и на семью, которая у Ольги Рапунцель есть.