Сергей Мазаев назвал концерт Николая Носкова «жалким зрелищем»

Сергей Мазаев стал гостем шоу «Ты не поверишь!» и жестко высказался относительно концерта Николая Носкова. Музыкант заявил, что данное выступление – это «жалкое зрелище». Лидер группы «Моральный кодекс» раскритиковал организаторов данного концерта и заявил, что они стараются нажиться на больном человеке, который «должен находится с семьей на пляже, а не на сцене».По словам Сергея Мазаева, люди должны запомнить Николая Носкова в расцвете его сил, а не в подобном состоянии. Именно поэтому появление «немощного» артиста на сцене – это большая ошибка. Музыкант отметил, его коллега сильно болел, и с такими вещам никому нельзя шутить. Он посоветовал исполнителю «не цепляться за сцену», а заниматься своим здоровьем и проводить время вместе с семьей.Другие гости студии возразили Сергей Мазаеву и заявили, что концерт Николая Носкова собрал полный зал. Такой аргумент не убедил лидера «Морального кодекса», тот заявил, люди пришли бы посмотреть и на «публичную казнь», но это не значит, что ее стоит проводить. Для Мазаева исполнитель является великим певцом, поэтому ему тяжело смотреть на все происходящее и оставаться в стороне.