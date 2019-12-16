Дмитрий Маликов рассказал о воспитании годовалого сына Марка





По словам Дмитрия Маликова, несмотря на то, что Марку еще и двух лет не исполнилось, он уже все понимает, познает жизнь и «пыхтит как пылесос». Певец сообщил, что они недавно ходили на диспансеризацию, где у Марка вязли кровь из пальца и сделали ему ЭКГ. После больницы они пошли с ним в зоопарк, музыкант хотел компенсировать сыну причиненные ему мучения.Поскольку Дмитрий Маликов не всегда может находиться дома из-за гастролей и концертов в уходе за Марком ему помогает дочь Стефания. После университета наследница сразу бежит домой. По ее словам, младшему брату тяжело даются сложные согласные. Так, слово «Стеша» выговорить он не может и вместо этого произносит «Сте». В следующем году Марку исполнится два года.