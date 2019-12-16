Кристина Орбакайте: «Алла Пугачева не доверят визажистам»

Дочь звезды советской и российской эстрады побывала на телевидении, где сообщила о взаимоотношениях с матерью. Так, недавно в Сети появился кадр, на котором видно, как Пугачева красит собственную дочь. Орбакайте отметила, что регулярно не может приезжать к родительнице, потому как у той хватает своих дел. Вспомнила она детские годы, когда певица самостоятельно красила дочь, хотя никаких соответственных курсов не заканчивала. Алла Пугачева, по признанию Кристины Орбакайте, не пользуется услугами визажистов и наводит красоту сама. «Я воспитана на ее советах», - заявила знаменитость.Предстоящие новогодние торжества мать и дочь намерены встречать вместе. Для большой семьи это стало давней традицией, и ее представители стараются всегда придерживаться ее.