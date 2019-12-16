Oppo показала образец смартфона без разъемов и кнопок





Разработчики использовали в Meizu Zero беспроводную зарядку мощностью 18 Вт, которая входит в комплект. Также употреблялись виртуальные кнопки, которые находятся на боковой стороне корпуса, которые создали для замены реальных. Это был концепт смартфона, на который китайский разработчик собирал деньги на портале Indiegogo. Планировалось найти 100 000 долларов, смартфон оценили в 1299 долларов. Объект закрыли после сбора 45000 долларов.Сейчас китайская компания Oppo продемонстрировала похожий образец. Этот аппарат также без кнопок, разъемов и динамиков. Переднюю камеру расположили внутри экрана, чтобы рамки вокруг него стали минимальными. Это поддерживает высокое соотношение размера экрана к корпусу камер. Также на экране есть крупные пиксели, чтобы пропустить к сенсору много света, динамик тоже расположен внутри экрана. Кнопка питания размещена на правой стороне корпуса, а для регулирования громкости необходимо перемещать палец по сенсору.Теперь в смартфоне также есть подзарядка, но мощностью 30 Вт, а встроенная SIM-карта связана с системной платой. Это устройство не планируют выпустить в розничную продажу, но его определенные функции будут использоваться в других моделях.