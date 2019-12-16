Tencent анонсировала электронную мини-книгу Pocket Reader II
Электронную мини-книгу, похожую на смартфон, анонсировали для китайского рынка. Tencent Pocket Reader II отличается крошечными габаритами даже среди сегмента компактных устройств.
Производитель Tencent из КНР представил китайской публике следующую генерацию e-книги Tencent Pocket Reader II. Продукт по цене в 158 долларов США, продается с тремя оттенками корпусов: черным, зеленым и красным. Устройство имеет размеры 145×75×8,5 мм и весит около 130 г, что делает его невероятно легким и удобным при эксплуатации. Гаджет поставляют с 5,2-дюймовым дисплеем с электронными чернилами, которые имеют плотность пикселей 284 PPI и 36 светодиодов для чтения с подсветкой. Чернила Carta 2 с технологическим стеклом 2.5D AG предоставляют покупателю улучшенный эффект бумаги.
Внутри устройства для чтения используется четырехъядерный процессор A53. Необычным является и присутствие физических клавиш, которые позволяют пользователям перелистывать страницы. Девайс поддерживает сети мобильной связи и передачи данных в 4G при том, что владельцы имеют возможность включить режим полета одним нажатием пальца. Tencent Pocket Reader II напрямую связан с интернет-библиотекой книжных ресурсов Tencent Reading Group. С помощью Pocket Reading и мобильного приложения QQ пользователи смогут синхронизировать книжные полки, учетные записи и процесс чтения на разных платформах. Функция также позволяет пользователям импортировать локальные книги через Bluetooth или USB вместе с поддержкой сторонних приложений. Устройство питается от встроенного аккумулятора емкостью 2000 мАч и имеет порт USB Type-C для зарядки устройства.
Производитель Tencent из КНР представил китайской публике следующую генерацию e-книги Tencent Pocket Reader II. Продукт по цене в 158 долларов США, продается с тремя оттенками корпусов: черным, зеленым и красным. Устройство имеет размеры 145×75×8,5 мм и весит около 130 г, что делает его невероятно легким и удобным при эксплуатации. Гаджет поставляют с 5,2-дюймовым дисплеем с электронными чернилами, которые имеют плотность пикселей 284 PPI и 36 светодиодов для чтения с подсветкой. Чернила Carta 2 с технологическим стеклом 2.5D AG предоставляют покупателю улучшенный эффект бумаги.
Внутри устройства для чтения используется четырехъядерный процессор A53. Необычным является и присутствие физических клавиш, которые позволяют пользователям перелистывать страницы. Девайс поддерживает сети мобильной связи и передачи данных в 4G при том, что владельцы имеют возможность включить режим полета одним нажатием пальца. Tencent Pocket Reader II напрямую связан с интернет-библиотекой книжных ресурсов Tencent Reading Group. С помощью Pocket Reading и мобильного приложения QQ пользователи смогут синхронизировать книжные полки, учетные записи и процесс чтения на разных платформах. Функция также позволяет пользователям импортировать локальные книги через Bluetooth или USB вместе с поддержкой сторонних приложений. Устройство питается от встроенного аккумулятора емкостью 2000 мАч и имеет порт USB Type-C для зарядки устройства.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:04