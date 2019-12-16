«Ребенок – это плод любви»: Настасья Самбурская рассказала, почему не спешит рожать детей





Настасья Самбурская редко комментирует свою личную жизнь, однако недавно она сделала исключение и рассказала о своем отношении к рождению наследников. Актриса считает, что продолжение рода – это серьезная тема, к которой нельзя относиться легкомысленно. Сама звезда имеет четкие критерии, позволяющие людям родить детей. Первый и главный из них – наличие взаимного желания и любви. Если этого нет, то говорить на эту тему слишком рано.«Ребенок должен быть плодом любви, а не подкидышем безысходности», - констатирует Настасья Самбурская. Именно поэтому артистка совершенно не беспокоится на эту тему и не спешит заводить детей. Также знаменитость крайне негативно относится к давлению общества на женщин, ведь оно заставляет их принимать необдуманные решения.Кроме того, по словам Настасьи Самбурской, рожать ребенка, чтобы он рос «безотцовщиной», является крайне эгоистичным и не взрослым поступком для людей вне зависимости от их возраста. Если у человека не получаются отношения, а детей все-равно хочется – можно взять кого-то из детского дома. Это позволит помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.