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«Ребенок – это плод любви»: Настасья Самбурская рассказала, почему не спешит рожать детей

Известная российская актриса Настасья Самбурская рассказала о своем отношении к рождению наследника. Знаменитость не спешить рожать детей из-за того, что это решение должно быть взвешенным, а ребенок должен стать «плодом любви» двух людей, а не следствием случайный обстоятельств.
«Ребенок – это плод любви»: Настасья Самбурская рассказала, почему не спешит рожать детей

Настасья Самбурская редко комментирует свою личную жизнь, однако недавно она сделала исключение и рассказала о своем отношении к рождению наследников. Актриса считает, что продолжение рода – это серьезная тема, к которой нельзя относиться легкомысленно. Сама звезда имеет четкие критерии, позволяющие людям родить детей. Первый и главный из них – наличие взаимного желания и любви. Если этого нет, то говорить на эту тему слишком рано.

«Ребенок должен быть плодом любви, а не подкидышем безысходности», - констатирует Настасья Самбурская. Именно поэтому артистка совершенно не беспокоится на эту тему и не спешит заводить детей. Также знаменитость крайне негативно относится к давлению общества на женщин, ведь оно заставляет их принимать необдуманные решения.

Кроме того, по словам Настасьи Самбурской, рожать ребенка, чтобы он рос «безотцовщиной», является крайне эгоистичным и не взрослым поступком для людей вне зависимости от их возраста. Если у человека не получаются отношения, а детей все-равно хочется – можно взять кого-то из детского дома. Это позволит помочь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:08

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