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Телеведущий Владимир Березин обзавелся замком под Парижем за 300 тысяч евро

Ведущий Владимир Березин вместе с дочерью и ее супругом приобрел старинный замок под Парижем. Стоимость недвижимости составила около 300 тысяч евро.

Оказалось, что Владимир Березин помог своей дочери и ее супругу с покупкой заграничной недвижимости, а сейчас там проводится ремонт. Старинный замок находится под Парижем, а его стоимость оценивается в 300 тысяч евро. Телеведущий признался, после жизни в глубинке он всегда стремился к комфорту и уже задумывается над тем, как провести свою старость. Приобретенный семейством знаменитости дом был построен в XV веке и располагается в поле, а среди соседей числятся всего четыре фермера. На территории замка сооружены 8 отдельно стоящих зданий, а в их числе - рыцарский зал и сидроварня, а также конюшня и специальный ангар для карет.

Владимир Березин также владеет домом в Сергиевом Посаде, где выращивает коз. Во французском старинном замке после реконструкции планируется открыть отель, что поможет вернуть часть потраченных на ремонт денег.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:00

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