Алла Пугачева заработала на фильме-концерте 30 млн рублей





Не так давно в кинотеатрах Москвы продемонстрировали фильм, который посвящен грандиозному юбилейному концерту Аллы Борисовны Пугачевой. На мероприятии вокалистка очень переживала, ведь это ее заключительная работа и завершение карьеры.Журналисты стали сообщать о заработке, который получила артистка на демонстрации своего фильма. Они называют невероятную сумму – 30 млн рублей, хотя кино пока не дало хороших рейтингов в видеопрокате.Игорь Николаев уверен, Примадонна обязательно примет участие в новом проекте, тем самым удивив поклонников. Певец думает, Алла Борисовна еще сможет сыграть в фильме или выйти на сцену в театре, что будет не менее эффекно.