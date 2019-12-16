Rambler Group требует у сервиса Twitch 180 млрд рублей за незаконную трансляцию игр АПЛ





В 2019 году Rambler Group стала обладательницей эксклюзивных прав на показ в России футбольных матчей АПЛ. Их трансляцией занимается онлайн-кинотеатр Okko. Контракт между владельцами прав и российской компанией был подписан на 3 года. Именно поэтому Rambler Group намерена получить от Twitch 180 млрд рублей за незаконный показ матчей английского национального первенства.Соответствующие документы были поданы в российский суд. Рекордная компенсация была получена в результате умножения максимального суммы штрафа за подобную деятельность (он составляет 5 млн рублей), и предполагаемого числа зрителей данной незаконной трансляции – 36 тысяч человек. Представители Rambler Group отмечают, окончательно решение будет принимать суд в результаты уточнения всех указанных данных.Twitch уже успел отреагировать на сложившуюся ситуацию. Представители сервиса заявили, что платформа не отвечает за материал, размещаемый пользователями на своих личных каналах. Кроме того, представители компании приняли необходимые меры против указанных трансляций без предупреждения со стороны Rambler Group, а последняя даже в последствии не смогла предоставить точные данные относительно нарушений.