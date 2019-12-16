АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Jeep готовится к выпуску "детского" кроссовера в 2022…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Игорь Николаев не верит, что Пугачева уйдет из шоу-бизнеса

Игорь Николаев недавно высказался о возможных карьерных путях Аллы Пугачевой после ухода со сцены. В то же время, певец не верит, что Примадонна полностью покинет шоу-бизнес.

Новый выпуск программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ затронул тему ухода Аллы Пугачевой из творчества, что обсудили Игорь Николаев с ведущим ток-шоу. По словам знаменитого исполнителя, он не верит, что его коллега навсегда покинет сцену. Певец считает, Примадонна сможет найти себя в других сферах российского шоубиза. Таковыми он называет продюсирование молодых артистов или съемки в кино. Стоит отметить, что для последнего занятия у поп-звезды есть определенные задатки, поскольку сама Пугачева признавалась в детской мечте - желании стать актрисой.

Игорь Николаев говорит, что будущее певицы, скорее, всего станет полным успеха и необычного опыта. Другие представители отечественной эстрады теоретизируют о возможном выходе книги-автобиографии Пугачевой, которая обратит внимание исполнительницы в область литературы. Все же, кинематограф является более потенциальной карьерой, ведь знаменитость обладает навыками и талантом для подобного вида искусства. Это также подтверждает небывалая популярность в России документальной картины "Тот самый концерт", снятой по мотивам юбилейного шоу Примадонны.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:35

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Николаев не верит, что Пугачева уйдет из…
Rambler Group требует у сервиса Twitch 180 млрд рублей за незаконную трансляцию игр…
Ольга Бузова отказалась от обоих участников шоу "План Б", потому что у нее не возникло к ним серьезных…
«Это была неправда»: Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула на фиктивность отношений с Прохором…
Новый Xiaomi Mi Note 10 вышел на рынок…
Эксперты связали возможную причину мужского бесплодия с весом при…
"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС за два…
Врачи рассказали, как проверить работу сердца в домашних условиях за 30…
"Он был любовью всей жизни": Марина Хлебникова до сих пор не смирилась со смертью первого супруга Антона…
Марина Африкантова: «Рома отчитал меня за то, что я упала в…
Tesla презентовала самую большую солнечную батарею для дома за 39 тысяч…
Ученые не доказали эффективность…
В Катаре шаттлы-беспилотники Volkswagen станут частью системы общественного…
Валерий Меладзе вспомнил, как Юрий Лужков угощал его…
Племянник Дмитрия Маликова после рождения дочери бросил учебу во…
Ученые предположили существование странных планетарных систем вокруг сверхмассивных черных…
Янис Тимма в день рождения Анны Седоковой посоветовал певице не просить любить ее…
Обвинение Ларисы Гузеевой в высокомерии послужило поводом для скандала в…
Россияне тратят треть своего семейного бюджета на…
Учеными создана повязка, ускоряющая срастание костей после…
Xiaomi Mi 10 получит экран Infinity-O от Samsung Galaxy…
«Обожаю народное творчество!»: Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым и…
«Он за семь лет видел сына пять раз»: Екатерина Гордон негативно высказалась о Сергее…
Музыкант из «Технологии» Роман Рябцев не выплачивает алименты…
Кейт Миддлтон обидело первое слово младшего сына…
Эксперт рассказала о пользе и вреде любимой "яичной" диеты звёзд…
Главный крымский кардиолог назвал опасной гипертонию без…
Названы необходимые для профилактики рака 3 неожиданных…
Ученые ускорят передачу данных через интернет с помощью…
Эксперты протестировали самый большой процессорный кулер с новой…
Мадонна отдыхает в Майами со своим 26-летним…
Том Круз влюбился в актрису Мишель Докери и планирует на ней…
Эксперты составили список предметов, необходимых автомобилистам…
Эксперты развенчали мифы о менопаузе у…
В США провели испытания «самолета Судного…
Названы 8 неизвестных фактов об интимной жизни в…
Ученые ищут древнюю жизнь на территории шахт в…
Макс Корж прокомментировал пожар на его концерте и ДТП с…
Intel все еще планирует выпустить 10-нм процессоры серии Ice Lake-SP до конца…
Людям, склонным к сезонной депрессии, советуют купить яркую…
Просмотреть все новости