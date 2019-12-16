Игорь Николаев не верит, что Пугачева уйдет из шоу-бизнеса





Новый выпуск программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ затронул тему ухода Аллы Пугачевой из творчества, что обсудили Игорь Николаев с ведущим ток-шоу. По словам знаменитого исполнителя, он не верит, что его коллега навсегда покинет сцену. Певец считает, Примадонна сможет найти себя в других сферах российского шоубиза. Таковыми он называет продюсирование молодых артистов или съемки в кино. Стоит отметить, что для последнего занятия у поп-звезды есть определенные задатки, поскольку сама Пугачева признавалась в детской мечте - желании стать актрисой.Игорь Николаев говорит, что будущее певицы, скорее, всего станет полным успеха и необычного опыта. Другие представители отечественной эстрады теоретизируют о возможном выходе книги-автобиографии Пугачевой, которая обратит внимание исполнительницы в область литературы. Все же, кинематограф является более потенциальной карьерой, ведь знаменитость обладает навыками и талантом для подобного вида искусства. Это также подтверждает небывалая популярность в России документальной картины "Тот самый концерт", снятой по мотивам юбилейного шоу Примадонны.