Игорь Николаев не верит, что Пугачева уйдет из шоу-бизнеса
Игорь Николаев недавно высказался о возможных карьерных путях Аллы Пугачевой после ухода со сцены. В то же время, певец не верит, что Примадонна полностью покинет шоу-бизнес.
Новый выпуск программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ затронул тему ухода Аллы Пугачевой из творчества, что обсудили Игорь Николаев с ведущим ток-шоу. По словам знаменитого исполнителя, он не верит, что его коллега навсегда покинет сцену. Певец считает, Примадонна сможет найти себя в других сферах российского шоубиза. Таковыми он называет продюсирование молодых артистов или съемки в кино. Стоит отметить, что для последнего занятия у поп-звезды есть определенные задатки, поскольку сама Пугачева признавалась в детской мечте - желании стать актрисой.
Игорь Николаев говорит, что будущее певицы, скорее, всего станет полным успеха и необычного опыта. Другие представители отечественной эстрады теоретизируют о возможном выходе книги-автобиографии Пугачевой, которая обратит внимание исполнительницы в область литературы. Все же, кинематограф является более потенциальной карьерой, ведь знаменитость обладает навыками и талантом для подобного вида искусства. Это также подтверждает небывалая популярность в России документальной картины "Тот самый концерт", снятой по мотивам юбилейного шоу Примадонны.
Новый выпуск программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ затронул тему ухода Аллы Пугачевой из творчества, что обсудили Игорь Николаев с ведущим ток-шоу. По словам знаменитого исполнителя, он не верит, что его коллега навсегда покинет сцену. Певец считает, Примадонна сможет найти себя в других сферах российского шоубиза. Таковыми он называет продюсирование молодых артистов или съемки в кино. Стоит отметить, что для последнего занятия у поп-звезды есть определенные задатки, поскольку сама Пугачева признавалась в детской мечте - желании стать актрисой.
Игорь Николаев говорит, что будущее певицы, скорее, всего станет полным успеха и необычного опыта. Другие представители отечественной эстрады теоретизируют о возможном выходе книги-автобиографии Пугачевой, которая обратит внимание исполнительницы в область литературы. Все же, кинематограф является более потенциальной карьерой, ведь знаменитость обладает навыками и талантом для подобного вида искусства. Это также подтверждает небывалая популярность в России документальной картины "Тот самый концерт", снятой по мотивам юбилейного шоу Примадонны.