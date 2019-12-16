Екатерина Семенова получила первую общественную награду за развитие российской культуры





Помимо Екатерины Семеновой, орден был вручен Светлане Немоляевой, Максиму Дунаевскому и Андрею Житинкину. Певица удивилась такой «компании» и заявила, что, несмотря на свой преклонный возраст, она в своем творчестве впервые получила общественное признание.В процессе церемонии награждения организаторы допустили ошибку, назвав Екатерину Семенову «заслуженной артисткой». Она сделала уточнение, сообщив, что является «просто прекрасной артисткой». Во время вручения ордена певица поблагодарила всех своих коллег и педагогов.Однажды Екатерина Семенова попробовала свои силы в сфере педагогики, устроившись в детский творческий центр в качестве преподавателя вокала. Но сработаться со школьниками ей не удалось, поэтому с тех пор звезда не пытается обучать своим навыкам других.