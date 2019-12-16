Екатерина Семенова получила первую общественную награду за развитие российской культуры
Международная академия общественного признания вручила орден «За вклад в развитие культуры России» певице Екатерине Семеновой. Для звезды 80-х орден стал первой общественной наградой за все это время, чему поразилась и сама 58-летняя исполнительница.
Помимо Екатерины Семеновой, орден был вручен Светлане Немоляевой, Максиму Дунаевскому и Андрею Житинкину. Певица удивилась такой «компании» и заявила, что, несмотря на свой преклонный возраст, она в своем творчестве впервые получила общественное признание.
В процессе церемонии награждения организаторы допустили ошибку, назвав Екатерину Семенову «заслуженной артисткой». Она сделала уточнение, сообщив, что является «просто прекрасной артисткой». Во время вручения ордена певица поблагодарила всех своих коллег и педагогов.
Однажды Екатерина Семенова попробовала свои силы в сфере педагогики, устроившись в детский творческий центр в качестве преподавателя вокала. Но сработаться со школьниками ей не удалось, поэтому с тех пор звезда не пытается обучать своим навыкам других.
Помимо Екатерины Семеновой, орден был вручен Светлане Немоляевой, Максиму Дунаевскому и Андрею Житинкину. Певица удивилась такой «компании» и заявила, что, несмотря на свой преклонный возраст, она в своем творчестве впервые получила общественное признание.
В процессе церемонии награждения организаторы допустили ошибку, назвав Екатерину Семенову «заслуженной артисткой». Она сделала уточнение, сообщив, что является «просто прекрасной артисткой». Во время вручения ордена певица поблагодарила всех своих коллег и педагогов.
Однажды Екатерина Семенова попробовала свои силы в сфере педагогики, устроившись в детский творческий центр в качестве преподавателя вокала. Но сработаться со школьниками ей не удалось, поэтому с тех пор звезда не пытается обучать своим навыкам других.