АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Jeep готовится к выпуску "детского" кроссовера в 2022…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Екатерина Семенова получила первую общественную награду за развитие российской культуры

Международная академия общественного признания вручила орден «За вклад в развитие культуры России» певице Екатерине Семеновой. Для звезды 80-х орден стал первой общественной наградой за все это время, чему поразилась и сама 58-летняя исполнительница.

Помимо Екатерины Семеновой, орден был вручен Светлане Немоляевой, Максиму Дунаевскому и Андрею Житинкину. Певица удивилась такой «компании» и заявила, что, несмотря на свой преклонный возраст, она в своем творчестве впервые получила общественное признание.

В процессе церемонии награждения организаторы допустили ошибку, назвав Екатерину Семенову «заслуженной артисткой». Она сделала уточнение, сообщив, что является «просто прекрасной артисткой». Во время вручения ордена певица поблагодарила всех своих коллег и педагогов.

Однажды Екатерина Семенова попробовала свои силы в сфере педагогики, устроившись в детский творческий центр в качестве преподавателя вокала. Но сработаться со школьниками ей не удалось, поэтому с тех пор звезда не пытается обучать своим навыкам других.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Игорь Николаев не верит, что Пугачева уйдет из…
Rambler Group требует у сервиса Twitch 180 млрд рублей за незаконную трансляцию игр…
Ольга Бузова отказалась от обоих участников шоу "План Б", потому что у нее не возникло к ним серьезных…
«Это была неправда»: Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула на фиктивность отношений с Прохором…
Новый Xiaomi Mi Note 10 вышел на рынок…
Эксперты связали возможную причину мужского бесплодия с весом при…
"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС за два…
Врачи рассказали, как проверить работу сердца в домашних условиях за 30…
"Он был любовью всей жизни": Марина Хлебникова до сих пор не смирилась со смертью первого супруга Антона…
Марина Африкантова: «Рома отчитал меня за то, что я упала в…
Tesla презентовала самую большую солнечную батарею для дома за 39 тысяч…
Ученые не доказали эффективность…
В Катаре шаттлы-беспилотники Volkswagen станут частью системы общественного…
Валерий Меладзе вспомнил, как Юрий Лужков угощал его…
Племянник Дмитрия Маликова после рождения дочери бросил учебу во…
Ученые предположили существование странных планетарных систем вокруг сверхмассивных черных…
Янис Тимма в день рождения Анны Седоковой посоветовал певице не просить любить ее…
Обвинение Ларисы Гузеевой в высокомерии послужило поводом для скандала в…
Россияне тратят треть своего семейного бюджета на…
Учеными создана повязка, ускоряющая срастание костей после…
Xiaomi Mi 10 получит экран Infinity-O от Samsung Galaxy…
«Обожаю народное творчество!»: Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым и…
«Он за семь лет видел сына пять раз»: Екатерина Гордон негативно высказалась о Сергее…
Музыкант из «Технологии» Роман Рябцев не выплачивает алименты…
Кейт Миддлтон обидело первое слово младшего сына…
Эксперт рассказала о пользе и вреде любимой "яичной" диеты звёзд…
Главный крымский кардиолог назвал опасной гипертонию без…
Названы необходимые для профилактики рака 3 неожиданных…
Ученые ускорят передачу данных через интернет с помощью…
Эксперты протестировали самый большой процессорный кулер с новой…
Мадонна отдыхает в Майами со своим 26-летним…
Том Круз влюбился в актрису Мишель Докери и планирует на ней…
Эксперты составили список предметов, необходимых автомобилистам…
Эксперты развенчали мифы о менопаузе у…
В США провели испытания «самолета Судного…
Названы 8 неизвестных фактов об интимной жизни в…
Ученые ищут древнюю жизнь на территории шахт в…
Макс Корж прокомментировал пожар на его концерте и ДТП с…
Intel все еще планирует выпустить 10-нм процессоры серии Ice Lake-SP до конца…
Людям, склонным к сезонной депрессии, советуют купить яркую…
Просмотреть все новости