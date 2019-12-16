Иосиф Пригожин заявил, что все лечение после аварии сын Валерии Арсений Шульгин оплачивает сам
Иосиф Пригожин признался, что все лечение после пережитой автомобильной аварии Арсений Шульгин оплачивает самостоятельно. Сын Валерии и его девушка после случившегося оказались травмированы, а машина восстановлению не подлежит. К тому же, наследник звезды попал в очередное ДТП в пятницу 13-го.
В новом интервью Иосиф Пригожин отметил, что возлюбленной сына Валерии сделали сложнейшую операцию на руке, а Шульгину вскоре потребуются услуги стоматолога. Однако сын Валерии самостоятельно оплачивает лечение.
Известно, что пара получила травмы на минувшей неделе, когда отправилась в поездку на машине из Москвы в Ленобласть. Арсений Шульгин ехал вместе с возлюбленной, которая находилась за рулем во время поездки. На скользкой трассе транспорт внезапно занесло, вследствие чего он на полной скорости столкнулся с отбойником. Сын Валерии имеет травмы верхней и нижней губы, а также зубов, а его девушка получила открытый перелом руки.
Об этом артистка рассказала в своем микроблоге, отметив, что машину сдали под списание. Известно, что автомобиль принадлежал новой возлюбленной Шульгина, которая в этой аварии пострадала сильнее всех.
Однако, не успев оправиться после серьезного ДТП, звездный наследник 13 декабря снова попал в аварию. Инцидент случился на платной трассе, когда молодой человек направлялся из больницы. Согласно слухам авто Шульгина случайно протаранил микроавтобус. На этот раз никто не пострадал.
В новом интервью Иосиф Пригожин отметил, что возлюбленной сына Валерии сделали сложнейшую операцию на руке, а Шульгину вскоре потребуются услуги стоматолога. Однако сын Валерии самостоятельно оплачивает лечение.
Известно, что пара получила травмы на минувшей неделе, когда отправилась в поездку на машине из Москвы в Ленобласть. Арсений Шульгин ехал вместе с возлюбленной, которая находилась за рулем во время поездки. На скользкой трассе транспорт внезапно занесло, вследствие чего он на полной скорости столкнулся с отбойником. Сын Валерии имеет травмы верхней и нижней губы, а также зубов, а его девушка получила открытый перелом руки.
Об этом артистка рассказала в своем микроблоге, отметив, что машину сдали под списание. Известно, что автомобиль принадлежал новой возлюбленной Шульгина, которая в этой аварии пострадала сильнее всех.
Однако, не успев оправиться после серьезного ДТП, звездный наследник 13 декабря снова попал в аварию. Инцидент случился на платной трассе, когда молодой человек направлялся из больницы. Согласно слухам авто Шульгина случайно протаранил микроавтобус. На этот раз никто не пострадал.