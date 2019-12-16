Новый Xiaomi Mi Note 10 вышел на рынок России





Основной отличительной чертой Xiaomi Mi Note 10 можно назвать четырехмодульный объектив. Камера не только предоставит детализированные изображения, но и большой выбор среди режимов съемки. Это достигается с помощью первого в России 108-мегапиксельного основного датчика, который дополнили модулями 5 Мп+12 Мп+20 Мп. Китайские эксперты смогли предоставить функцию 50-кратного увеличения на встроенном зуме, обеспечивающем качественные снимки благодаря передовому программному обеспечению. Комплект включает в себя 6,47-дюймовый AMOLED-экран изогнутой формы, не достигающей форм-фактора "водопада".Что касается технических характеристик, то покупатель Xiaomi Mi Note 10 может получить мощный процессор Snapdragon 730G с 6 Гб оперативной памяти и 126 Гб встроенной. В наличии также "чистый" Android 10Q, NFC для бесконтактных платежей и аккумулятор на 5260 мАч с быстрой зарядкой, восстанавливающей 100% за 65 минут. Корпуса поставляются в зеленом, белом и черном цвете, в то время как цена гаджета на отечественном рынке составляет около 40 тысяч рублей.