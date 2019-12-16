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«Это была неправда»: Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула на фиктивность отношений с Прохором Шаляпиным

Известная пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская впервые прокомментировала свое расставание с Прохором Шаляпиным. Знаменитость заявила, что «это была неправда», чем, по мнению фанатов, намекнула на фиктивность отношений с певцом. Однако существуют и другие версии.
«Это была неправда»: Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула на фиктивность отношений с Прохором Шаляпиным

Недавно Прохор Шаляпин рассказал о том, что он расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам артиста, они оба забыли о настоящих чувствах и слишком много времени уделяли публичной деятельности. Также у пары имелись и другие проблемы. По словам певца, они оба виноваты в случившейся ситуации.

Сама Виталина Цымбалюк-Романовская первое время не комментировала данную ситуацию, однако недавно на своей странице в Instagram сделала несколько неоднозначных заявлений. Сначала знаменитость написала, что они с Прохором Шаляпиным оказались «друзьями по несчастью», поэтому их отношения закончились так неожиданно.

Один из подписчиков отметил, что Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин являлись очень красивой парой. На этот комментарий звезда ответила: «Но это была неправда. А фотки красивые, мне тоже нравятся».

Поклонники знаменитости по-разному интерпретировали это заявление. Одни посчитали, что звезда подтвердила фиктивность этих отношений, другие же считают иначе: они уверены, пианистка намекнула на продолжения романа с исполнителем. Сама звезда не прокомментировала все эти догадки.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:19

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