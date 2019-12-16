Эксперты связали возможную причину мужского бесплодия с весом при рождении
Эксперты рассказали о возможной причине мужского бесплодия. Они сообщили, что пониженная масса тела у мужчин при рождении может объяснять причину бесплодия.
Ученые продолжают исследовать причины, которые могут влиять на фертильность. Среди них выделяют курение, употребление спиртных напитков и другие вредные привычки. Специалисты датского Орхусского университета стали разбираться в ситуации, найдя маркер мужской фертильности. Проанализировав данные 5594 мужчин и 5342 женщин, появившихся на свет в период 1984-1987 года, и наблюдая их до окончания 2017 года.
Испытуемые родились с нормальным весом и ростом, доношенные, лишь у 10% из них имелась низкая масса тела. Анализы показали, что мужчины, появившиеся на свет маленькими для гестационного возраста, на 55% сталкивались с невозможностью зачать ребенка. Примечательно, что такое свойство не присуще женщинам.
Точного объяснения этому явлению специалисты пока не имеют. Они предполагают, что условия, где плод формируется, вероятнее всего, определяет развитие репродуктивных органов и дальнейшей производительности спермы. Возможная конкретная причина – дефекты развития гениталий, а малый вес прямо связывают с пагубными повадками матери.
Ученые продолжают исследовать причины, которые могут влиять на фертильность. Среди них выделяют курение, употребление спиртных напитков и другие вредные привычки. Специалисты датского Орхусского университета стали разбираться в ситуации, найдя маркер мужской фертильности. Проанализировав данные 5594 мужчин и 5342 женщин, появившихся на свет в период 1984-1987 года, и наблюдая их до окончания 2017 года.
Испытуемые родились с нормальным весом и ростом, доношенные, лишь у 10% из них имелась низкая масса тела. Анализы показали, что мужчины, появившиеся на свет маленькими для гестационного возраста, на 55% сталкивались с невозможностью зачать ребенка. Примечательно, что такое свойство не присуще женщинам.
Точного объяснения этому явлению специалисты пока не имеют. Они предполагают, что условия, где плод формируется, вероятнее всего, определяет развитие репродуктивных органов и дальнейшей производительности спермы. Возможная конкретная причина – дефекты развития гениталий, а малый вес прямо связывают с пагубными повадками матери.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 10:05