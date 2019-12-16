Эксперты связали возможную причину мужского бесплодия с весом при рождении





Ученые продолжают исследовать причины, которые могут влиять на фертильность. Среди них выделяют курение, употребление спиртных напитков и другие вредные привычки. Специалисты датского Орхусского университета стали разбираться в ситуации, найдя маркер мужской фертильности. Проанализировав данные 5594 мужчин и 5342 женщин, появившихся на свет в период 1984-1987 года, и наблюдая их до окончания 2017 года.Испытуемые родились с нормальным весом и ростом, доношенные, лишь у 10% из них имелась низкая масса тела. Анализы показали, что мужчины, появившиеся на свет маленькими для гестационного возраста, на 55% сталкивались с невозможностью зачать ребенка. Примечательно, что такое свойство не присуще женщинам.Точного объяснения этому явлению специалисты пока не имеют. Они предполагают, что условия, где плод формируется, вероятнее всего, определяет развитие репродуктивных органов и дальнейшей производительности спермы. Возможная конкретная причина – дефекты развития гениталий, а малый вес прямо связывают с пагубными повадками матери.