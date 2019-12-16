АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Jeep готовится к выпуску "детского" кроссовера в 2022…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Врачи рассказали, как проверить работу сердца в домашних условиях за 30 секунд

Врачи рассказали о том, как любой человек может в домашних условиях всего за 30 секунд проверить работу своего сердца. Эта методика поможет определить, есть ли у людей проблемы с циркуляцией крови в организме.
Врачи рассказали, как проверить работу сердца в домашних условиях за 30 секунд

Для этого человеку необходимо взять миску и наполнить ее холодной водой. После этого в нее следует опустить две руки и продержать их там в течение 30 секунд. Потом нужно вынуть конечности и внимательно посмотреть на кончики пальцев. Если последние будут белыми или синими – это говорит о плохом кровообращении во всем организме. Из-за проблем с ним кровь не может эффективно поступать в отдаленные части тела, а именно: уши, кончики пальцев и нос.

Подобный тест позволяет любому человеку в течение 30 секунд проверить, как работает его сердце и сосуды. Эта методика применима к людям разных возрастов, поэтому ей может пользоваться кто угодно. Если после нахождения рук в холодной воде кончики пальцев посинели или побелели - необходимо сразу обращаться к врачу.

Возможно, сами проблемы с работой сердечно-сосудистой системы только начинаются, поэтому своевременная диагностика и лечение заболевания приведет к сохранению здоровья и не допущению развития более серьезных или даже хронических болезней.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Семенова получила первую общественную награду за развитие российской…
Иосиф Пригожин заявил, что все лечение после аварии сын Валерии Арсений Шульгин оплачивает…
Алла Пугачева заработала на фильме-концерте 30 млн…
Игорь Николаев не верит, что Пугачева уйдет из…
Rambler Group требует у сервиса Twitch 180 млрд рублей за незаконную трансляцию игр…
Ольга Бузова отказалась от обоих участников шоу "План Б", потому что у нее не возникло к ним серьезных…
«Это была неправда»: Виталина Цымбалюк-Романовская намекнула на фиктивность отношений с Прохором…
Новый Xiaomi Mi Note 10 вышел на рынок…
Эксперты связали возможную причину мужского бесплодия с весом при…
"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС за два…
Врачи рассказали, как проверить работу сердца в домашних условиях за 30…
"Он был любовью всей жизни": Марина Хлебникова до сих пор не смирилась со смертью первого супруга Антона…
Марина Африкантова: «Рома отчитал меня за то, что я упала в…
Tesla презентовала самую большую солнечную батарею для дома за 39 тысяч…
Ученые не доказали эффективность…
В Катаре шаттлы-беспилотники Volkswagen станут частью системы общественного…
Валерий Меладзе вспомнил, как Юрий Лужков угощал его…
Племянник Дмитрия Маликова после рождения дочери бросил учебу во…
Ученые предположили существование странных планетарных систем вокруг сверхмассивных черных…
Янис Тимма в день рождения Анны Седоковой посоветовал певице не просить любить ее…
Обвинение Ларисы Гузеевой в высокомерии послужило поводом для скандала в…
Россияне тратят треть своего семейного бюджета на…
Учеными создана повязка, ускоряющая срастание костей после…
Xiaomi Mi 10 получит экран Infinity-O от Samsung Galaxy…
«Обожаю народное творчество!»: Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым и…
«Он за семь лет видел сына пять раз»: Екатерина Гордон негативно высказалась о Сергее…
Музыкант из «Технологии» Роман Рябцев не выплачивает алименты…
Кейт Миддлтон обидело первое слово младшего сына…
Эксперт рассказала о пользе и вреде любимой "яичной" диеты звёзд…
Главный крымский кардиолог назвал опасной гипертонию без…
Названы необходимые для профилактики рака 3 неожиданных…
Ученые ускорят передачу данных через интернет с помощью…
Эксперты протестировали самый большой процессорный кулер с новой…
Мадонна отдыхает в Майами со своим 26-летним…
Том Круз влюбился в актрису Мишель Докери и планирует на ней…
Эксперты составили список предметов, необходимых автомобилистам…
Эксперты развенчали мифы о менопаузе у…
В США провели испытания «самолета Судного…
Названы 8 неизвестных фактов об интимной жизни в…
Ученые ищут древнюю жизнь на территории шахт в…
Просмотреть все новости