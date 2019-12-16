Врачи рассказали, как проверить работу сердца в домашних условиях за 30 секунд





Для этого человеку необходимо взять миску и наполнить ее холодной водой. После этого в нее следует опустить две руки и продержать их там в течение 30 секунд. Потом нужно вынуть конечности и внимательно посмотреть на кончики пальцев. Если последние будут белыми или синими – это говорит о плохом кровообращении во всем организме. Из-за проблем с ним кровь не может эффективно поступать в отдаленные части тела, а именно: уши, кончики пальцев и нос.Подобный тест позволяет любому человеку в течение 30 секунд проверить, как работает его сердце и сосуды. Эта методика применима к людям разных возрастов, поэтому ей может пользоваться кто угодно. Если после нахождения рук в холодной воде кончики пальцев посинели или побелели - необходимо сразу обращаться к врачу.Возможно, сами проблемы с работой сердечно-сосудистой системы только начинаются, поэтому своевременная диагностика и лечение заболевания приведет к сохранению здоровья и не допущению развития более серьезных или даже хронических болезней.