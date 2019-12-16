"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС за два часа
Представители "Роскосмоса" анонсировали тесты сверхкороткой схемы полета во время пресс-конференции на космодроме Восточный. Отечественное космическое агентство планирует отправить корабль к МКС за два часа.
2020 год будет амбициозным годом для ученых "Роскосмоса", которые хотят подготовить одновитковую схему полета космического корабля. Эксперты намереваются доставить космолет на Международную космическую станцию всего за 2 часа. Эту информацию подтвердил плановый видеоролик, представленный на пресс-конференции в Амурской области. Глава космического агентства Дмитрий Рогозин также добавил, что в ближайшее время состоится тестовый полет экипажа с звездолетом к МКС за рекордные 3,5 часа.
Напоминаем, что разработкой сверхкороткой схемы полета занимается Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Её специалисты смогли подготовить прототип, который испытают через 2-3 года. Подобная технология позволит избавиться от стандартного 2-суточного путешествия или быстрого 6-часового, принятого в кораблях "Роскосмоса". Первые тесты станут проводиться с участием грузовых транспортных средств, которые впоследствии заменят на пилотируемые.
2020 год будет амбициозным годом для ученых "Роскосмоса", которые хотят подготовить одновитковую схему полета космического корабля. Эксперты намереваются доставить космолет на Международную космическую станцию всего за 2 часа. Эту информацию подтвердил плановый видеоролик, представленный на пресс-конференции в Амурской области. Глава космического агентства Дмитрий Рогозин также добавил, что в ближайшее время состоится тестовый полет экипажа с звездолетом к МКС за рекордные 3,5 часа.
Напоминаем, что разработкой сверхкороткой схемы полета занимается Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Её специалисты смогли подготовить прототип, который испытают через 2-3 года. Подобная технология позволит избавиться от стандартного 2-суточного путешествия или быстрого 6-часового, принятого в кораблях "Роскосмоса". Первые тесты станут проводиться с участием грузовых транспортных средств, которые впоследствии заменят на пилотируемые.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:56