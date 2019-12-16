"Роскосмос" планирует отправить корабль к МКС за два часа





2020 год будет амбициозным годом для ученых "Роскосмоса", которые хотят подготовить одновитковую схему полета космического корабля. Эксперты намереваются доставить космолет на Международную космическую станцию всего за 2 часа. Эту информацию подтвердил плановый видеоролик, представленный на пресс-конференции в Амурской области. Глава космического агентства Дмитрий Рогозин также добавил, что в ближайшее время состоится тестовый полет экипажа с звездолетом к МКС за рекордные 3,5 часа.Напоминаем, что разработкой сверхкороткой схемы полета занимается Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Её специалисты смогли подготовить прототип, который испытают через 2-3 года. Подобная технология позволит избавиться от стандартного 2-суточного путешествия или быстрого 6-часового, принятого в кораблях "Роскосмоса". Первые тесты станут проводиться с участием грузовых транспортных средств, которые впоследствии заменят на пилотируемые.