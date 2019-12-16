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Марина Африкантова: «Рома отчитал меня за то, что я упала в финале»

Звезда «Дом-2» Марина Африкантова не смогла совсем удачно пройти испытание. В финальной борьбе за машину у Марины не получилось удержать равновесие, и она упала с гироскутера, а в итоге Роман Капаклы ее отчитал за это.
Марина Африкантова: «Рома отчитал меня за то, что я упала в финале»

Согласно мнению участников проекта «Дом-2», именно Марина Африкантова одержала победу в конкурсе «Человек года» и выиграла автомобиль. Однако после участия в последнем соревновании ей казалось, она обязательно проиграет, ведь у нее не получилось его пройти.

Марина Африкантова рассказала, что достойно проходила все этапы один за другим, но во время последнего с ней случилось недоразумение. Девушка очень сильно любит спорт, а в школе всегда занимала первые места, но, когда вынесли гироскутер, то что-то пошло не так. Только потом звезда поняла, он оказался сломан.

Марина подчеркнула, что является очень выносливым человеком, и уверена, смогла бы выстоять до конца. Но упав с гироскутера, она выбыла из конкурса. В итоге Роман Капаклы отчитал свою супругу, ведь в спорте нужно быть первыми, правда, потом они поняли, что ее гироскутер был не исправен.

Когда лидером объявили Марину Африкантову, то ребята были в легком шоке, но позже признались, что очень рады этой победе.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:37

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