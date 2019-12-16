Tesla презентовала самую большую солнечную батарею для дома за 39 тысяч долларов





В течение последних нескольких месяцев Tesla пытается обновить свой энергетический бизнес. Компания делает цены более простыми, прозрачными и активно продвигает собственные продукты. Бренд недавно выпустил гигантскую версию своей новейшей домашней солнечной системы - батареи X-Large мощностью 15,2 кВт, подходящей для домов площадью в 370 кв. м. Производство энергии увеличили на 33% по сравнению с предыдущими фирменными сериями Tesla, которые включают в себя 3,8 кВт, 7,6 кВт и 11,4 кВт. В отличие от «солнечной крыши», в этих новинках используются более традиционные солнечные аккумуляторы, а не плитки.Покупатели могут рассчитывать на получение от 58 до 77 кВтч энергии от Солнца. При этом, приобрести систему можно несколькими способами: либо в полной сумме, либо с ежемесячными выплатами. Без учета субсидий, X-Large обойдется клиентам в 39 тысяч долларов США, а со скидками - 27,3 тысячи долларов. Оплата каждый месяц будет составлять около 195 долларов. Стоит отметить, что продукт рассчитан на те дома, владельцы которых получают счет за электричество в районе 340-460 долларов.