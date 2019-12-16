Ученые не доказали эффективность ДНК-диеты





Изучением ДНК-диеты занимается нутригеномика. По словам ученых, в плане метаболизма все организмы ведут себя по-разному, из-за чего отдельные продукты питания могут повлиять на ДНК человека путем ускорения метаболических процессов. Для этого достаточно сдать образцы слюны и крови, которые позволят получить генетический профиль, где будет содержаться информация о метаболизме и продуктах, способствующих нормализации веса.Исследование в этой области проводилось в центре питания при Стэнфордском университете. Возглавлявший эксперимент профессор Кристофер Гарднер пояснил, что они поделили взрослых респондентов на две группы. Первая придерживалась ДНК-диеты, вторая питалась низкоуглеводными и нежирными продуктами. В конце исследования выяснилось, первой группе не удалось сбросить лишний вес, поэтому эффективность ДНК-диеты в рамках данного эксперимента подтвердить не получилось.