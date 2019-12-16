В Катаре шаттлы-беспилотники Volkswagen станут частью системы общественного транспорта





Проект развернется в крупнейшем городе государства Дохе, а над ним будут работать сотрудники предприятий Volkswagen и Scania, а также подразделения Audi AG. Совместно с QIA компании создадут необходимую цифровую платформу для интеграции машин в существующую транспортную сеть. Стартап MOIA совместно с AID будет отвечать за разработку программного обеспечения. Всего планируется внедрить 35 полностью электрических шаттлов Volkswagen, каждый из которых сможет осуществлять перевозку до 4 пассажиров по частично фиксированным маршрутам.Компания Scania намерена внедрить 10 автобусов с автопилотом, которые рассчитаны на большие группы людей. В 2020 году запланировано проведение первых испытаний, а в 2021-м состоятся пробные перевозки. Проект будет запущен уже в конце 2022 года.