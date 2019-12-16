Валерий Меладзе вспомнил, как Юрий Лужков угощал его медом





Валерий Меладзе побывал на программе «Ты не поверишь!» и рассказал, что всегда дружил с Юрием Лужковым, бывшим мэром столицы, который умер в Германии в возрасте 83 года после операции. Артист часто гостил у политика, и тот никогда не отпускал его домой без угощения. У Юрия Лужкова была своя пасека, а пчелы - его настоящей страстью.Валерий Меладзе вспоминает, как политик однажды пригласил его в небольшой пчелиный домик, где собирал мед. Строение было небольшим, но всем хватало места. Лужков всегда с такой гордостью рассказывал о процессе, а артиста всегда одаривал медом.