Племянник Дмитрия Маликова после рождения дочери бросил учебу во Франции

Вся семья решила поддержать идею Дмитрия Маликова, племянника композитора, стать ресторатором, что в итоге привело его на учебу во Францию. Сын сестры музыканта Инны Маликовой получал образование в высшей школе гастрономии, но недавно выяснилось, 20-летний наследник звезды бросил учебу и отправился в Швейцарию. Поклонники звездной семьи предположили, что это связано с рождением у молодого человека дочери 11 месяцев назад. Оказалось, сын артистки полностью изменил профиль, выбрав один из факультетов в Женеве, после чего планирует выпуститься из кулинарной магистратуры.В микроблоге Дмитрия Маликова часто появляются семейные кадры, а также фото с ребенком. Недавно сын звезды вместе с возлюбленной Анастасией Толстой во время путешествия посетил 5 стран за 6 дней.