Племянник Дмитрия Маликова после рождения дочери бросил учебу во Франции
Племянник певца Дмитрия Маликова решил оставить обучение во Франции после появления на свет дочери. Сейчас наследник Инны Маликовой продолжает получать образование в одном из вузов Швейцарии.
Вся семья решила поддержать идею Дмитрия Маликова, племянника композитора, стать ресторатором, что в итоге привело его на учебу во Францию. Сын сестры музыканта Инны Маликовой получал образование в высшей школе гастрономии, но недавно выяснилось, 20-летний наследник звезды бросил учебу и отправился в Швейцарию. Поклонники звездной семьи предположили, что это связано с рождением у молодого человека дочери 11 месяцев назад. Оказалось, сын артистки полностью изменил профиль, выбрав один из факультетов в Женеве, после чего планирует выпуститься из кулинарной магистратуры.
В микроблоге Дмитрия Маликова часто появляются семейные кадры, а также фото с ребенком. Недавно сын звезды вместе с возлюбленной Анастасией Толстой во время путешествия посетил 5 стран за 6 дней.
Вся семья решила поддержать идею Дмитрия Маликова, племянника композитора, стать ресторатором, что в итоге привело его на учебу во Францию. Сын сестры музыканта Инны Маликовой получал образование в высшей школе гастрономии, но недавно выяснилось, 20-летний наследник звезды бросил учебу и отправился в Швейцарию. Поклонники звездной семьи предположили, что это связано с рождением у молодого человека дочери 11 месяцев назад. Оказалось, сын артистки полностью изменил профиль, выбрав один из факультетов в Женеве, после чего планирует выпуститься из кулинарной магистратуры.
В микроблоге Дмитрия Маликова часто появляются семейные кадры, а также фото с ребенком. Недавно сын звезды вместе с возлюбленной Анастасией Толстой во время путешествия посетил 5 стран за 6 дней.