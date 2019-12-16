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Ученые предположили существование странных планетарных систем вокруг сверхмассивных черных дыр

Японские ученые разработали математическую модель, доказывающую, что формирование планетарных систем может происходить не только вокруг звезд, но и сверхмассивных черных дыр. В настоящий момент существование таких странных образований является лишь предположением, но специалисты уже приступили к поиску доказательств.

Формирование планет происходит за счет дисков пыли и газа, скопившихся вокруг молодых звезд. В результате создаются объекты разного размера, плотности и содержания. Ученые отмечают, подобные скопления пыли и материи, но в значительно больших объемах, имеются вокруг сверхмассивных черных дыр, находящихся в центрах активных галактик. Чтобы доказать свою теорию специалисты построили математическую модель, аналогичную той, что используется для описания формирования планет вокруг звезд. Она получила некоторые корректировки и оказалась полностью верной.

Согласно расчетам, количество пыли вокруг таких объектов может превосходить показатели звезды в миллиарды раз. Все это приводит к тому, что вокруг сверхмассивной черной дыры могут быть сформированы системы не из 5-7 планет, а из десятков тысяч. Примечательно, что размер самых маленьких из них будет превышать показатели Земли минимум в 10 раз. Сейчас ученые занялись поиском подобных скоплений в космосе. На обнаружение могут уйти десятки лет, однако математическая модель доказывает факт их существования.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:07

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