Ученые предположили существование странных планетарных систем вокруг сверхмассивных черных дыр





Формирование планет происходит за счет дисков пыли и газа, скопившихся вокруг молодых звезд. В результате создаются объекты разного размера, плотности и содержания. Ученые отмечают, подобные скопления пыли и материи, но в значительно больших объемах, имеются вокруг сверхмассивных черных дыр, находящихся в центрах активных галактик. Чтобы доказать свою теорию специалисты построили математическую модель, аналогичную той, что используется для описания формирования планет вокруг звезд. Она получила некоторые корректировки и оказалась полностью верной.Согласно расчетам, количество пыли вокруг таких объектов может превосходить показатели звезды в миллиарды раз. Все это приводит к тому, что вокруг сверхмассивной черной дыры могут быть сформированы системы не из 5-7 планет, а из десятков тысяч. Примечательно, что размер самых маленьких из них будет превышать показатели Земли минимум в 10 раз. Сейчас ученые занялись поиском подобных скоплений в космосе. На обнаружение могут уйти десятки лет, однако математическая модель доказывает факт их существования.