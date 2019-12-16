Россияне тратят треть своего семейного бюджета на еду





Всего в исследовании приняло участие 40 европейских стран. Были проанализированы доходы семей, а также их траты в зависимости от разных категорий. На еду меньше всего тратят в Люксембурге – 8,4%. Чуть хуже этот показатель у жителей Нидерландов, Великобритании, Ирландии и Финляндии – 10,6, 10,6, 11,5 и 11,7% соответственно. Россия расположилась на 31 месте рейтинга, ее результат – 30,2%. Самые худший показатель у Украины – 50%. Чуть лучше дела у жителей Казахстана и Молдовы – 47,6 и 43,8% соответственно.Часть семейного бюджета, уходящая на алкогольных напитки и табачные изделия, самая маленькая опять у Люксембурга, но в этот раз компанию этой стране составляет Португалия, Кипр и Молдавия, их результат – по 1,6%. Самый высокий показатель оказался у Румынии – 8,2%. В первой тройке также находятся Болгария (5%) и Сербия (4,9%). Результат России – 3%.В категории затраты на досуг и культуры лидируют Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия (11,5%). Примечательно, что в первых двух странах затраты по этой категории превышают траты на еду. Россияне в этом вопросе оказались более экономными, на досуг и культуру они тратят 7,7%.