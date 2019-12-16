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Обвинение Ларисы Гузеевой в высокомерии послужило поводом для скандала в Instagram

Из-за упрека в высокомерии российская актриса Лариса Гузеева устроила словесную перепалку. Подписчица телеведущей программы «Давай поженимся!» написала ей в Instagram под одной из фотографий, что она с ненавистью относится к простым людям.
Обвинение Ларисы Гузеевой в высокомерии послужило поводом для скандала в Instagram

Ответ Ларисы Гузеевой не заставил себя долго ждать. Телеведущая заявила, что никогда не отличалась высокомерием, а критикующую подписчицу она назвала провокатором. Однако на этом перепалка не завершилась, поскольку подписчица ответила, что подобным образом достойные люди себя не ведут, но большая часть фанатов телеведущей приняла сторону своего кумира.

Стоит отметить, что Лариса Гузеева часто фигурирует в скандалах. Так, актриса опубликовала у себя в Instagram фотографию унитаза с предложением критиками «испражняться хором» в него. Позднее публикация была удалена, но многие блогеры успели посмотреть снимок и прокомментировать его, отметив, что телеведущая проявила себя не с лучшей стороны.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:45

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