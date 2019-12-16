Учеными создана повязка, ускоряющая срастание костей после переломов





Сотрудники Университета Дьюка выяснили, что биомолекула аденозин стимулирует регенерацию костной ткани после перелома. Человеческий организм естественным путем заполняет область вокруг травмы данным веществом для ускорения заживления, однако этот процесс не длится достаточно долго. Ученые создали специальную повязку из фосфата и кальция, способную удерживать аденозин в конкретном месте на длительный период времени. Лабораторные эксперименты на мышах доказали состоятельность данного метода. В частности, особи продемонстрировали лучшее формирование тканы, высокий объем кости и налаженную васкуляризацию.Ученые отметили, что повязка может способствовать восстановлению после переломов у граждан с остеопорозом. В будущем понадобятся испытания с участием добровольцев.