Xiaomi Mi 10 получит экран Infinity-O от Samsung Galaxy S11





Если эти слухи окажутся правдивыми, то Xiaomi Mi 10 обзаведется дисплеем высокого уровня. Уже не первый год экраны, использующиеся в новых Samsung Galaxy S, признаются лучшими по итогам периода. Именно поэтому использование такого дисплея говорит о том, что производитель намерен оснастить свой флагман самыми передовыми из доступных комплектующих.OLED-экран называется Infinity-O и похвастается диагональю 6,67 дюйма. Отличительной его чертой являются изогнутые углы. Это говорит о том, что Samsung Galaxy S11 вернулся к подобному стилю дисплеев, хотя в Galaxy S10 они были ровными. Разрешение экрана составит 3K или 3040x1440 пикселей. Фронтальная камера Xiaomi Mi 10 разместится в самом центре верхней части дисплея Infinity-O и будет одинарной. Еще одной особенностью экрана станет высокая контрастность и качество отображения картинки. Других подробностей насчет этой части смартфона пока нет.Презентация Xiaomi Mi 10 произойдет в начале 2020 года. Считается, что в этот раз производитель выпустит по-настоящему флагманское устройство, способное навязать серьезную конкуренцию лидерам рынка.