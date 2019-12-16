АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Jeep готовится к выпуску "детского" кроссовера в 2022…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Xiaomi Mi 10 получит экран Infinity-O от Samsung Galaxy S11

Компания Xiaomi готовится к выходу нового смартфона Xiaomi Mi 10, поэтому в Сети появляется все больше подробностей относительно устройства. Новинка может получить экран Infinity-O, который должен иметь будущий флагман Samsung Galaxy S11.
Xiaomi Mi 10 получит экран Infinity-O от Samsung Galaxy S11

Если эти слухи окажутся правдивыми, то Xiaomi Mi 10 обзаведется дисплеем высокого уровня. Уже не первый год экраны, использующиеся в новых Samsung Galaxy S, признаются лучшими по итогам периода. Именно поэтому использование такого дисплея говорит о том, что производитель намерен оснастить свой флагман самыми передовыми из доступных комплектующих.

OLED-экран называется Infinity-O и похвастается диагональю 6,67 дюйма. Отличительной его чертой являются изогнутые углы. Это говорит о том, что Samsung Galaxy S11 вернулся к подобному стилю дисплеев, хотя в Galaxy S10 они были ровными. Разрешение экрана составит 3K или 3040x1440 пикселей. Фронтальная камера Xiaomi Mi 10 разместится в самом центре верхней части дисплея Infinity-O и будет одинарной. Еще одной особенностью экрана станет высокая контрастность и качество отображения картинки. Других подробностей насчет этой части смартфона пока нет.

Презентация Xiaomi Mi 10 произойдет в начале 2020 года. Считается, что в этот раз производитель выпустит по-настоящему флагманское устройство, способное навязать серьезную конкуренцию лидерам рынка.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:26

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Племянник Дмитрия Маликова после рождения дочери бросил учебу во…
Ученые предположили существование странных планетарных систем вокруг сверхмассивных черных…
Янис Тимма в день рождения Анны Седоковой посоветовал певице не просить любить ее…
Обвинение Ларисы Гузеевой в высокомерии послужило поводом для скандала в…
Россияне тратят треть своего семейного бюджета на…
Учеными создана повязка, ускоряющая срастание костей после…
Xiaomi Mi 10 получит экран Infinity-O от Samsung Galaxy…
«Обожаю народное творчество!»: Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым и…
«Он за семь лет видел сына пять раз»: Екатерина Гордон негативно высказалась о Сергее…
Музыкант из «Технологии» Роман Рябцев не выплачивает алименты…
Кейт Миддлтон обидело первое слово младшего сына…
Эксперт рассказала о пользе и вреде любимой "яичной" диеты звёзд…
Главный крымский кардиолог назвал опасной гипертонию без…
Названы необходимые для профилактики рака 3 неожиданных…
Ученые ускорят передачу данных через интернет с помощью…
Эксперты протестировали самый большой процессорный кулер с новой…
Мадонна отдыхает в Майами со своим 26-летним…
Том Круз влюбился в актрису Мишель Докери и планирует на ней…
Эксперты составили список предметов, необходимых автомобилистам…
Эксперты развенчали мифы о менопаузе у…
В США провели испытания «самолета Судного…
Названы 8 неизвестных фактов об интимной жизни в…
Ученые ищут древнюю жизнь на территории шахт в…
Макс Корж прокомментировал пожар на его концерте и ДТП с…
Intel все еще планирует выпустить 10-нм процессоры серии Ice Lake-SP до конца…
Людям, склонным к сезонной депрессии, советуют купить яркую…
Мать Дженнифер Лопес взорвала зал зажигательным танцем на сцене в свои 74…
Названы главные симптомы дефицита тестостерона у…
Телеведущая Ольга Бузова увела блогера Манукяна у артистки из сериала "Интерны" Карины…
Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян решили…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, что крестным ее первенца станет Евгений…
Эксперты назвали худшие пароли 2019…
В Новосибирской области возник пожар на складе с…
Ирина Климова рассказала, как «выбивала» алименты из Алексея…
Медики: Люди с лишним весом более подвержены риску заболевания…
Дима Блиан рассказал, что посещает сайты для…
Эксперты рассказали, как продлить работу ОС Windows 7 после прекращения…
Яна Гладких показала новорожденнного сына Степана после операции на…
В Беловежской пуще Польши обнаружили грибы с противораковыми…
«Будем пить!»: Максим Галкин похвастался кулинарными способностями сына…
Просмотреть все новости