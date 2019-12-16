Музыкант из «Технологии» Роман Рябцев не выплачивает алименты дочери





Как отметила экс-возлюбленная Рябцева, они не так давно формально развелись. Она дошла вплоть до судебных приставов, чтобы добиться справедливости. «Он не выплачивает деньги и даже не спрашивает, как и на что существует его ребенок. При этом раньше он был превосходным семьянином», — сообщила Наталья, которая не ожидала от бывшего мужа подобного отношения к себе.Бывшая супруга музыканта из «Технологии» добавила, Рябцев убежден, что она родила ребенка от другого мужчины. При этом еще в период брака муж ей изменял с собственным пиар-директором Марией Перовой. «Я приходила к нему на студию. Он утверждал, что у них с Перовой рабочие моменты. Но я видела, что это за рабочие моменты», - возмущенно отметила женщина.