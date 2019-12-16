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Музыкант из «Технологии» Роман Рябцев не выплачивает алименты дочери

Бывшая супруга музыканта группы «Технология» Романа Рябцева Наталья в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ сообщила, что исполнитель отказывается признавать их общую дочь. Артист даже не выплачивает алименты на ребенка.
Музыкант из «Технологии» Роман Рябцев не выплачивает алименты дочери

Как отметила экс-возлюбленная Рябцева, они не так давно формально развелись. Она дошла вплоть до судебных приставов, чтобы добиться справедливости. «Он не выплачивает деньги и даже не спрашивает, как и на что существует его ребенок. При этом раньше он был превосходным семьянином», — сообщила Наталья, которая не ожидала от бывшего мужа подобного отношения к себе.

Бывшая супруга музыканта из «Технологии» добавила, Рябцев убежден, что она родила ребенка от другого мужчины. При этом еще в период брака муж ей изменял с собственным пиар-директором Марией Перовой. «Я приходила к нему на студию. Он утверждал, что у них с Перовой рабочие моменты. Но я видела, что это за рабочие моменты», - возмущенно отметила женщина.

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Добавил: Тиховский Владислав Сегодня, 07:45

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