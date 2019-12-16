«Обожаю народное творчество!»: Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым и собой





На фото не самые счастливые Филипп Киркоров и Николай Басков сидят в автомобиле и смотрят в камеру, а над ними надпись: «Помни. Покупая корм (для кошек), ты кормишь и этих двух котов». В большинстве случаев музыканты попросту проигнорировали бы такой креатив, но «натуральный блондин» от души посмеялся над иллюстрацией и даже выложил ее у себя в профиле.«Обожаю народное творчество!» — посмеялся артист.Подписчики оценили чувство юмора звезды и подметили, что на фото «заядлые друзья», как называют себя Киркоров и Басков, действительно напоминают двух, не самых удовлетворенных жизнью котов.Напомним, Киркоров и Басков снялись в рекламном ролике бюджетного кошачьего корма «Феликс».