«Обожаю народное творчество!»: Николай Басков посмеялся над Филиппом Киркоровым и собой
Артист Николай Басков вновь показал, что порой бывает полезно пошутить над собой, в особенности представителям сегодняшнего шоу-бизнеса. Певец выложил в личном профиле Instagram смешную фотографию, где он запечатлен с Филиппом Киркоровым, полученную от фаната.
На фото не самые счастливые Филипп Киркоров и Николай Басков сидят в автомобиле и смотрят в камеру, а над ними надпись: «Помни. Покупая корм (для кошек), ты кормишь и этих двух котов». В большинстве случаев музыканты попросту проигнорировали бы такой креатив, но «натуральный блондин» от души посмеялся над иллюстрацией и даже выложил ее у себя в профиле.
«Обожаю народное творчество!» — посмеялся артист.
Подписчики оценили чувство юмора звезды и подметили, что на фото «заядлые друзья», как называют себя Киркоров и Басков, действительно напоминают двух, не самых удовлетворенных жизнью котов.
Напомним, Киркоров и Басков снялись в рекламном ролике бюджетного кошачьего корма «Феликс».
На фото не самые счастливые Филипп Киркоров и Николай Басков сидят в автомобиле и смотрят в камеру, а над ними надпись: «Помни. Покупая корм (для кошек), ты кормишь и этих двух котов». В большинстве случаев музыканты попросту проигнорировали бы такой креатив, но «натуральный блондин» от души посмеялся над иллюстрацией и даже выложил ее у себя в профиле.
«Обожаю народное творчество!» — посмеялся артист.
Подписчики оценили чувство юмора звезды и подметили, что на фото «заядлые друзья», как называют себя Киркоров и Басков, действительно напоминают двух, не самых удовлетворенных жизнью котов.
Напомним, Киркоров и Басков снялись в рекламном ролике бюджетного кошачьего корма «Феликс».