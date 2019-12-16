Кейт Миддлтон обидело первое слово младшего сына Луи





Кейт рассказа об этом во время разработки своего нового проекта — кинематографической новогодней программе BBC, посвящённой её благотворительной акции. Как уже сообщалось, герцогиня самостоятельно приготовит торжественный банкет для тех, кто будет трудиться в рождественскую ночь — волонтёров, создающих праздничное веселье для одиноких и малоимущих обитателей Лондона. Причем в рамках данного мероприятия, жена принца Уильяма будет готовить под руководством Мэри Берри — британской кулинарной писательницы и телеведущей.Как оказалось, Кейт Миддлтон — заядлый поклонник телеведущей, её книгами заставлены все стеллажи на кухне герцогини. Также любознательному Луи, который всегда показывал пальчиком на одну из сотни кулинарных книг, мать не раз повторяла: «Это — Мэри Берри!» Исход этой ситуации оказался внезапным и несколько удивил родительницу маленького принца. Как заявила знаменитость, самое первое слово её ребенка стало отнюдь не «мама» или «папа», а «Мэри».Напомним, о том, что ее маленький сын ранее научился говорить, супруга принца Уильяма сообщила несколько ранее, когда трудилась на иной благотворительной программе — ёлочном рынке, где намеревались собрать деньги в фонд «Family Action», помогающий бедствующим семьям. Тогда Кейт заявила, её наследник всё время вопит: «Мне, мне тоже дайте!»