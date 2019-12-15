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Макс Корж прокомментировал пожар на его концерте и ДТП с фанатами

Макс Корж высказался по поводу происшествий во время его концерта в Перми. По словам музыканта, выступление оказалось горячим во всех смыслах. Рэпер заметил, что волнуется за каждый «косяк» и стремится к тому, чтобы поклонники вернулись домой целыми и довольными.

Недавно в Перми прошел концерт рэпера Макса Коржа, во время которого поклонники артиста использовали файеры. Чтобы не произошло возгорания, на площадку вызвали пожарных, которые погасили огонь, а заодно и «охладили» молодежь. Об этом рэпер сообщил на своей странице в Instagram, решив прокомментировать известия о том, что на во время концерта произошел пожар, а позже драка поклонников с пожарными. Артист утверждает, этих инцидентов не было, однако имела место потасовка с охранниками и ДТП при участии автобуса, в котором ехали фанаты.

Макс Корж высказался и об аварии, заметив, она случилась из-за того, что водитель уснул за рулем. Рэпер держит связь с поклонниками, с которыми по его словам, все нормально, хотя у некоторых из них имеются травмы. Данное происшествие, считает музыкант, должно послужить примером для всех фанатов и показать важность соблюдения осторожности и правил поведения.

Знаменитость добавил, что зачастую его концерты во дворце спорта заканчиваются инцидентами, потому в уходящем году почти все выступления он проводил на стадионе. Лишь два последних шоу из-за холода решили перенести под крышу. В итоге эти концерты «отметились» в новостях. Рэпер заметил, он волнуется за каждый «косяк» и стремится к тому, чтобы поклонники вернулись домой целыми и довольными.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:30

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