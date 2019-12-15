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Телеведущая Ольга Бузова увела блогера Манукяна у артистки из сериала "Интерны" Карины Лазарьянц

Не так давно в Сети разгорелись слухи, что телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова закрутила роман с блогером Давидом Манукяном, более известным под псведонимом Дава. Однако, если верить источникам в Сети, певица на самом деле отбила молодого человека у актрисы из сериала "Интерны" Карины Лазарьянц.
Телеведущая Ольга Бузова увела блогера Манукяна у артистки из сериала "Интерны" Карины Лазарьянц

В январе текущего года Давид Манукян и Карина Лазарьянц вместе снимали клип, для чего даже перекрыли несколько центральных улиц в Москве и поучили в итоге штраф от ГИБДД. Тогда они якобы не скрывали отношений, однако все изменилось после участия Давы в съемках клипа Ольги Бузовой "Лайкер". В кадре звезды без стеснения целовались, затем блогер постил в Сети признания в любви к телеведущей, сделал такую же татуировку, как у нее, позже на пальце Ольги Бузовой и вовсе появилось кольцо, и поклонники ожидали скорую свадьбу.

Тогда Карина Лазарьянц пропала из жизни Давида Манукяна, он стал очень часто общаться с Ольгой Бузовой и даже ходил на ее концерты, где на одном из недавних певица поблагодарила своего будущего мужа за то, что он смотрел на нее в ту минуту. Тем не менее, недавно Давида Манукяна и Карину Лазарьянц видели в одном из парков столицы, молодые люди держались за руки и целовались у всех на виду. Блогер в то же время стал умалчивать ответы на вопросы о признании в любви к Ольге Бузовой, отмечая, со звездой проекта "Дом-2" его связывает только дружба.

Карина Лазарьянц известна своими вайнами, которые она снимает вместе с блогером Давидом Манукяном и другими. Также актриса исполняла эпизодические роли в сериалах "Интерны", "Молодежка" и "Универ".

Стоит отметить, что в роман между Давидом Манукяном и Ольгой Бузовой не поверил и один из самых ярких участников проекта "Дом-2" и шоумен Рустам Солнцев. В пример он привел певицу Анну Седокову, которая, по его словам, после того, как закрутила бурный роман с баскетболистом, перестала показывать в Сети снимки своих ягодиц, стала писать нормальные посты и не боится признаваться возлюбленному в чувствах.

В истории с Ольгой Бузовой, отмечает Рустам Солнцев, все совсем иначе. Создается такое ощущение, что молодой блогер просто решил пропиарить свое имя на романе с Ольгой Бузовой, а она не поняла этого.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:15

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