Intel все еще планирует выпустить 10-нм процессоры серии Ice Lake-SP до конца 2020-го





Как заверили представители компании, она продолжит придерживаться обозначенного ранее плана по выпуску процессорной платформы Whitley, появление которой должно ознаменоваться выпуском в первой половине следующего года процессоров семейства Cooper Lake, за которыми должны последовать CPU Ice Lake. Появление последних ожидается во второй половине 2020-го. И только в 2021 году производитель собирается представить широкой публике CPU поколения Sapphire Rapids. Как бы там ни было, но освоение 10-нм техпроцесса вот уже более двух лет остается для Intel своего рода проклятием. Именно на это техпроцессе компания потеряла лидерство в потребительском сегменте, поскольку он до сих пор находится в разработке.Примечательно, что на вопрос одного из экспертов конференции о том, почему бы вендору не переступить через выпуск 10-нм процессоров и сразу перейти к производству «камней», выполненных по 7-нм техпроцессу, представители компании подчеркнули, работа над указанными CPU уже прошла этап, на котором решены все фундаментальные технические недостатки. По их словам, теперь вендор старательно наращивает объемы производства новых вычислительных блоков. Более того, в будущем компания собирается заметно усовершенствовать 10-нм техпроцесс и предложить рынку его улучшенную версию.