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В Новосибирской области возник пожар на складе с пухом

На территории Новосибирской области возник пожар на складе пуха. Пламя покрыло территорию в 2,1 тысячи «квадратов», вслед за чем случилось обрушение кровли строения.

«На территории поселения Довольное возникло сильное пламя в складском помещении для хранения пуха», - сообщили в пресс-центре МЧС РФ.

Согласно представленным данным, площадь пожара на складе в Доволенском районе достигла 2100 квадратных метров. По месту случилось обрушение кровли. К локализации пламени привлекли 22 человек и 8 единиц спецтехники.

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Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:00

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