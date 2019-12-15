В Новосибирской области возник пожар на складе с пухом
На территории Новосибирской области возник пожар на складе пуха. Пламя покрыло территорию в 2,1 тысячи «квадратов», вслед за чем случилось обрушение кровли строения.
«На территории поселения Довольное возникло сильное пламя в складском помещении для хранения пуха», - сообщили в пресс-центре МЧС РФ.
Согласно представленным данным, площадь пожара на складе в Доволенском районе достигла 2100 квадратных метров. По месту случилось обрушение кровли. К локализации пламени привлекли 22 человек и 8 единиц спецтехники.
«На территории поселения Довольное возникло сильное пламя в складском помещении для хранения пуха», - сообщили в пресс-центре МЧС РФ.
Согласно представленным данным, площадь пожара на складе в Доволенском районе достигла 2100 квадратных метров. По месту случилось обрушение кровли. К локализации пламени привлекли 22 человек и 8 единиц спецтехники.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 21:00