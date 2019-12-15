Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян решили обвенчаться





Не так давно участница проекта "Дом-2" Саша Черно снова ответила на вопросы поклонников касательно беременности и ее семьи с Иосифом Оганесяном. Как оказалось, супруги уже все распланировали. Первенца пара намерена окрестить до 40 дня с рождения, а крестным отцом станет друг Иосифа Оганесяна Евгений Ромашев. Кроме того, в ближайшем будущем пара хочет обвенчаться в церкви.Звезда "Дома-2" Саша Черно добавила, что беременность, видимо, полностью изменила супружескую жизнь молодоженов, они перестали ссориться, Иосиф Оганесян стал трогательно заботиться о своей избраннице, она преодолела неуверенность в себе, оставив позади депрессии и бессмысленные скандалы. Тем не менее, Черно отметила, что конфликты между ней и Иосифом Оганесяном сейчас стали снова происходить, но несмотря ни на что, молодожены твердо решили в ближайшее время отправиться в церковь и сделать это до того, как придет час крестить первенца.