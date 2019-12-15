Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала, что крестным ее первенца станет Евгений Ромашов
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно рассказала подробности своей беременности. Супруга Иосифа Оганесяна призналась, что они уже все распланировали и даже выбрали крестных родителей для своего малыша. Отцом перед Богом ребенку станет коллега звезд Евгений Ромашев.
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно с радостью общается со своими поклонниками в соцсети Instagram, при этом делясь подробностями своей беременности. Будущая мамочка не скрывает, сейчас она очень счастлива, ведь в их семье с Иосифом Оганесяном все наладилось, супруги понимают друг друга практически с полуслова и перестали ссориться по пустякам.
Теперь же Саша Черно рассказала, что она и Иосиф Оганесян придерживаются традиций, а потому первенца окрестят до 40 дней с рождения. Крестных родителей пара выбрала уже сейчас, ими стали Евгений Ромашев и некая Наталья. Кроме того, буквально вчера супруга Иосифа Оганесяна задумалась над тем, чтобы и вовсе уйти с проекта "Дом-2".
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно с радостью общается со своими поклонниками в соцсети Instagram, при этом делясь подробностями своей беременности. Будущая мамочка не скрывает, сейчас она очень счастлива, ведь в их семье с Иосифом Оганесяном все наладилось, супруги понимают друг друга практически с полуслова и перестали ссориться по пустякам.
Теперь же Саша Черно рассказала, что она и Иосиф Оганесян придерживаются традиций, а потому первенца окрестят до 40 дней с рождения. Крестных родителей пара выбрала уже сейчас, ими стали Евгений Ромашев и некая Наталья. Кроме того, буквально вчера супруга Иосифа Оганесяна задумалась над тем, чтобы и вовсе уйти с проекта "Дом-2".