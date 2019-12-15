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Людям, склонным к сезонной депрессии, советуют купить яркую лампу

Людям, у которых есть предрасположенность к сезонным депрессиям, дали дельный совет о том, как уберечь свою психику от негативного воздействия сокращения продолжительности светового дня. Врачи советуют таким лицам обзавестись яркой лампой, чтобы восстановить нормальный баланс между бодрствованием и сном.
Людям, склонным к сезонной депрессии, советуют купить яркую лампу

Именно в осенне-зимний период, при сокращении продолжительности светового дня и наступлении холодов, у многих людей наблюдается нарушение циркадного ритма сна, что становится причиной развития депрессии, провоцирующей появление многих заболеваний. В зимнее время человек сталкивается с острым недостатком солнечных лучей, а потому его организм испытывает дефицит мелатонина – так называемого гормона сна. Сопровождаются такие процессы и заметным сокращением уровня серотонина в организме, который считают гормоном, отвечающим за хорошее настроение. В таких случаях компенсировать нехватку солнца и дисбаланс в режиме дня медики советуют самым простым способом – покупкой мощной яркой лампы. Это простое устройство поможет нормализовать циркадный ритм, сделать человека более энергичным, улучшить его настроение и общее состояние здоровья.

Следует также понимать, что появление в зимнее время тяги к перееданию является еще одним из симптомов депрессии. Для улучшения настроения в таких случаях специалисты рекомендуют делать упор на бананы, куриную грудку, апельсины, орехи, овсянку, клубнику и красную рыбу. Вместе со «световой терапией» такое питание поможет забыть о любых проблемах с физическим и психологическим состоянием.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 21:55

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